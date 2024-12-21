https://ria.ru/20241221/dnr-1990573208.html

Опубликованы первые кадры села Константинополь в ДНР

Опубликованы первые кадры села Константинополь в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024

Опубликованы первые кадры села Константинополь в ДНР

Оператор дрона российской группировки "Юг" сделал первые кадры села Константинополь, расположенного западнее Курахово, за которое идут бои в ДНР, об этом РИА... РИА Новости, 21.12.2024

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2024-12-21T10:13:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курахово

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Оператор дрона российской группировки "Юг" сделал первые кадры села Константинополь, расположенного западнее Курахово, за которое идут бои в ДНР, об этом РИА Новости рассказал пилот БПЛА "Молния-2" с позывным "Печорин". В распоряжении РИА Новости также оказались и кадры, впервые снятые в этом селе. На видео, снятом с дрона, видна жилая застройка села. "Благодаря моим братьям по оружию из 110-й бригады мы совместными усилиями вот-вот выжмем врага из Курахово. Бьем врага на всем направлении и настигнем их (военных ВСУ - ред.) везде, где бы они ни были, в том числе и в Константинополе", - рассказал он РИА Новости. Константинополь - небольшое село западнее Курахово с населением около тысячи человек, располагающееся на пересечении трассы из Донецка в Запорожье и трассы на Покровск. Глава ДНР Денис Пушилин 18 декабря заявил в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города - дело времени.

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html

курахово

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Кадры из села Константинополь, за которое идут бои в ДНР РИА Новости публикует первые кадры из села Константинополь, находящегося западнее Курахово, за которое идут бои в ДНР. Оператор дрона российской группировки "Юг" сделал первые кадры села, об этом агентству рассказал пилот БПЛА "Молния-2" с позывным "Печорин". На снятом с дрона видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видна жилая застройка села. 2024-12-21T10:13 true PT1M35S

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курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины