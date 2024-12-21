https://ria.ru/20241221/dnr-1990554806.html

Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР

Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР - РИА Новости, 21.12.2024

Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР

ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённых пунктов ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:51:00+03:00

2024-12-21T04:51:00+03:00

2024-12-21T04:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённых пунктов ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Александр. "Выезжает машина их (ВСУ) с Успеновки, вот этот пикап с минометом выехал в лес, мы еще его увидели. Все зарядили, жахнули два-три раза в Успеновку, там же мирняк, все "как положено", свернулись и поехали. А те кричат "о всё, Россия добивает нас, Россия убивает", — описал провокацию Александр. По словам беженца, такие провокации ВСУ устраивали для того, чтобы жители прифронтовых населённых пунктов не ждали Россию и эвакуировались вглубь Украины. Дом Александра пострадал именно после такого обстрела. "Вот так и было: специально людей дурили, чтобы у людей была обозленность и они выезжали все в Украину. И думали, что они приедут, отстреляются по селу и тикают. Через нас же проезжают, мы все видим", — добавила супруга Александра Светлана.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html

https://ria.ru/20241220/naemniki-1990298881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины