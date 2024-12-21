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Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:51 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/dnr-1990554806.html
Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР
Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР
ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённых пунктов ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:51:00+03:00
2024-12-21T04:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённых пунктов ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Александр. "Выезжает машина их (ВСУ) с Успеновки, вот этот пикап с минометом выехал в лес, мы еще его увидели. Все зарядили, жахнули два-три раза в Успеновку, там же мирняк, все "как положено", свернулись и поехали. А те кричат "о всё, Россия добивает нас, Россия убивает", — описал провокацию Александр. По словам беженца, такие провокации ВСУ устраивали для того, чтобы жители прифронтовых населённых пунктов не ждали Россию и эвакуировались вглубь Украины. Дом Александра пострадал именно после такого обстрела. "Вот так и было: специально людей дурили, чтобы у людей была обозленность и они выезжали все в Украину. И думали, что они приедут, отстреляются по селу и тикают. Через нас же проезжают, мы все видим", — добавила супруга Александра Светлана.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал, как ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР

Беженец: ВСУ провоцировали обстрелы сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай в ДНР до освобождения населённых пунктов ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Александр.
"Выезжает машина их (ВСУ) с Успеновки, вот этот пикап с минометом выехал в лес, мы еще его увидели. Все зарядили, жахнули два-три раза в Успеновку, там же мирняк, все "как положено", свернулись и поехали. А те кричат "о всё, Россия добивает нас, Россия убивает", — описал провокацию Александр.
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По словам беженца, такие провокации ВСУ устраивали для того, чтобы жители прифронтовых населённых пунктов не ждали Россию и эвакуировались вглубь Украины. Дом Александра пострадал именно после такого обстрела.
"Вот так и было: специально людей дурили, чтобы у людей была обозленность и они выезжали все в Украину. И думали, что они приедут, отстреляются по селу и тикают. Через нас же проезжают, мы все видим", — добавила супруга Александра Светлана.
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