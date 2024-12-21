https://ria.ru/20241221/chs-1990606482.html

В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС

В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС - РИА Новости, 21.12.2024

В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС

Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС введен в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:13:00+03:00

2024-12-21T15:13:00+03:00

2024-12-21T15:31:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

нижнекамск

атака беспилотников в казани

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС введен в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Раис (глава - ред.) республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Статус - режим чрезвычайной ситуации - необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что документ касается исключительно тех структур, которые занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

https://ria.ru/20241221/bolnitsy-1990592716.html

казань

нижнекамск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, нижнекамск, атака беспилотников в казани, происшествия