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В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС - РИА Новости, 21.12.2024
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15:13 21.12.2024 (обновлено: 15:31 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/chs-1990606482.html
В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС
В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС - РИА Новости, 21.12.2024
В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС
Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС введен в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:13:00+03:00
2024-12-21T15:31:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
нижнекамск
атака беспилотников в казани
происшествия
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС введен в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Раис (глава - ред.) республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Статус - режим чрезвычайной ситуации - необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что документ касается исключительно тех структур, которые занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
https://ria.ru/20241221/bolnitsy-1990592716.html
казань
нижнекамск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, нижнекамск, атака беспилотников в казани, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казань, Нижнекамск, Атака беспилотников в Казани, Происшествия
В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС

В Татарстане введен режим ЧС для органов власти и МЧС из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкПожарная машина едет к многоэтажному ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС введен в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Раис (глава - ред.) республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Статус - режим чрезвычайной ситуации - необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что документ касается исключительно тех структур, которые занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньНижнекамскАтака беспилотников в КазаниПроисшествия
 
 
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