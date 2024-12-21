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В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.12.2024
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17:46 21.12.2024 (обновлено: 18:11 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/brazilija-1990621977.html
В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом
В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.12.2024
В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом
Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:46:00+03:00
2024-12-21T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу. По данным телеканала, трагедия произошла утром в субботу в штате Минас-Жерайс. Автобус, ехавший из Сан-Паулу, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком, после чего возник пожар. По информации телеканала, в автобусе находились 45 пассажиров. "Из них (пассажиров - ред.) 13 человек обнаружили живыми и уже доставили в медицинское учреждение региона. Пожарным уже удалось потушить пожар и извлечь тела 22 погибших, которые... оказались среди обломков", - отмечает телеканал. По данным телеканала, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. "Легковой автомобиль, следовавший сзади, также столкнулся с автобусом, однако трое пассажиров остались живы", - уточняет телеканал. По информации телеканала, пожарные предполагают, что жертв ДТП может быть больше, они могут находиться среди обломков.
https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html
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в мире, бразилия, минас-жерайс, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Минас-Жерайс, Сан-Паулу (город)
В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом

CNN Brasil: в Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 22 человека

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии
Место происшествия, где автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу.
По данным телеканала, трагедия произошла утром в субботу в штате Минас-Жерайс. Автобус, ехавший из Сан-Паулу, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком, после чего возник пожар. По информации телеканала, в автобусе находились 45 пассажиров.
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"Из них (пассажиров - ред.) 13 человек обнаружили живыми и уже доставили в медицинское учреждение региона. Пожарным уже удалось потушить пожар и извлечь тела 22 погибших, которые... оказались среди обломков", - отмечает телеканал.
По данным телеканала, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик.
"Легковой автомобиль, следовавший сзади, также столкнулся с автобусом, однако трое пассажиров остались живы", - уточняет телеканал.
По информации телеканала, пожарные предполагают, что жертв ДТП может быть больше, они могут находиться среди обломков.
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