https://ria.ru/20241221/brazilija-1990621977.html

В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом

В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.12.2024

В Бразилии погибли 22 человека из-за ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:46:00+03:00

2024-12-21T17:46:00+03:00

2024-12-21T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком на юго-востоке Бразилии, 22 человека погибли, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную пожарную службу. По данным телеканала, трагедия произошла утром в субботу в штате Минас-Жерайс. Автобус, ехавший из Сан-Паулу, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком, после чего возник пожар. По информации телеканала, в автобусе находились 45 пассажиров. "Из них (пассажиров - ред.) 13 человек обнаружили живыми и уже доставили в медицинское учреждение региона. Пожарным уже удалось потушить пожар и извлечь тела 22 погибших, которые... оказались среди обломков", - отмечает телеканал. По данным телеканала, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. "Легковой автомобиль, следовавший сзади, также столкнулся с автобусом, однако трое пассажиров остались живы", - уточняет телеканал. По информации телеканала, пожарные предполагают, что жертв ДТП может быть больше, они могут находиться среди обломков.

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

https://ria.ru/20240428/avtobus-1942957849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бразилия, минас-жерайс, сан-паулу (город)