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Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет
Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет - РИА Новости, 21.12.2024
Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет
ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В КАЗАНИ НЕТ, СМЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭВАКУИРОВАНЫ И НАХОДЯТСЯ В УКРЫТИЯХ - ВЛАСТИ РИА Новости, 21.12.2024
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Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет
Погибших и пострадавших при атаке беспилотника в Казани нет