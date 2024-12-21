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Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет - РИА Новости, 21.12.2024
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Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет
Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет - РИА Новости, 21.12.2024
Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет
ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В КАЗАНИ НЕТ, СМЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭВАКУИРОВАНЫ И НАХОДЯТСЯ В УКРЫТИЯХ - ВЛАСТИ РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:59:00+03:00
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Погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Казани нет

Погибших и пострадавших при атаке беспилотника в Казани нет

© Максим ПлатоновМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Максим Платонов
Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
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