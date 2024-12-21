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Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.12.2024
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12:49 21.12.2024 (обновлено: 13:58 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/bolnitsy-1990592716.html
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.12.2024
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности
Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на дома в городе, сообщает минздрав Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:49:00+03:00
2024-12-21T13:58:00+03:00
казань
происшествия
нижнекамск
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на дома в городе, сообщает минздрав Татарстана."Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили в том числе высотные здания в двух ЖК, а также четырехэтажный дом, попытке атаки подверглось одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990585840.html
казань
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казань, происшествия, нижнекамск, атака беспилотников в казани
Казань, Происшествия, Нижнекамск, Атака беспилотников в Казани
Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности

Минздрав: все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкМедики недалеко от многоэтажного ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Медики недалеко от многоэтажного ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на дома в городе, сообщает минздрав Татарстана.
"Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили в том числе высотные здания в двух ЖК, а также четырехэтажный дом, попытке атаки подверглось одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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КазаньПроисшествияНижнекамскАтака беспилотников в Казани
 
 
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