https://ria.ru/20241221/bolnitsy-1990592716.html

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 21.12.2024

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности

Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на дома в городе, сообщает минздрав Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:49:00+03:00

2024-12-21T12:49:00+03:00

2024-12-21T13:58:00+03:00

казань

происшествия

нижнекамск

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на дома в городе, сообщает минздрав Татарстана."Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили в том числе высотные здания в двух ЖК, а также четырехэтажный дом, попытке атаки подверглось одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990585840.html

казань

нижнекамск

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казань, происшествия, нижнекамск, атака беспилотников в казани