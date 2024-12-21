https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html

В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS

В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 22.12.2024

В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS

Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-21T22:30:00+03:00

2024-12-22T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

рыльск

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Сводный пиротехническим отрядом МЧСРоссии провели обследование трех объектов и территорию вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 квадратных метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html

россия

курская область

рыльск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины