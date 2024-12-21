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В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 21.12.2024 (обновлено: 10:03 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 22.12.2024
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS
Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T22:30:00+03:00
2024-12-22T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рыльск
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. &quot;Сводный пиротехническим отрядом МЧСРоссии провели обследование трех объектов и территорию вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 квадратных метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS. Работы продолжаются&quot;, - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html
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россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рыльск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS

В Курской области нашли и вывезли на полигон для уничтожения часть ракеты HIMARS

© ГУ МЧС России по Курской области/ВКонтактеУничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области. 21 декабря 2024
Уничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© ГУ МЧС России по Курской области/ВКонтакте
Уничтожение боевой части американской ракеты HIMARS в Курской области. 21 декабря 2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
«

"Сводный пиротехническим отрядом МЧСРоссии провели обследование трех объектов и территорию вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 квадратных метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРыльскВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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