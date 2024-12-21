https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 22.12.2024
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS
Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T22:30:00+03:00
2024-12-21T22:30:00+03:00
2024-12-22T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рыльск
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990683641_0:51:1086:662_1920x0_80_0_0_3148c85dd107c01f7f31ed24a7e37164.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения боевая часть американской ракеты HIMARS в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Сводный пиротехническим отрядом МЧСРоссии провели обследование трех объектов и территорию вокруг них в Рыльске Курской области. Всего было осмотрено 600 квадратных метров территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965758791.html
россия
курская область
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990683641_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_b1d8d16dcfa50e56ead99edd63773ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рыльск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Рыльске обнаружили боевую часть ракеты HIMARS
В Курской области нашли и вывезли на полигон для уничтожения часть ракеты HIMARS