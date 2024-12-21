https://ria.ru/20241221/biryukov-1991228352.html

Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года - РИА Новости, 25.12.2024

Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 миллиона анализов качества воды в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-21T12:00:00+03:00

2024-12-25T13:37:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 миллиона анализов качества воды в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. В этом году за январь-ноябрь провели свыше 2,9 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что с помощью современных технологий проверяется качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, данные поступают в единую информационную систему, что позволяет быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки. Для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется почти по 200 физико-химическим и биологическим показателям.

https://realty.ria.ru/20241220/moszhilinspektsija-1990435867.html

https://ria.ru/20241220/moskva-1990400318.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы