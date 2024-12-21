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Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года - РИА Новости, 25.12.2024
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12:00 21.12.2024 (обновлено: 13:37 25.12.2024)
https://ria.ru/20241221/biryukov-1991228352.html
Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года
Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года - РИА Новости, 25.12.2024
Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 миллиона анализов качества воды в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-21T12:00:00+03:00
2024-12-25T13:37:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 миллиона анализов качества воды в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. В этом году за январь-ноябрь провели свыше 2,9 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что с помощью современных технологий проверяется качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. "Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, данные поступают в единую информационную систему, что позволяет быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки. Для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется почти по 200 физико-химическим и биологическим показателям.
https://realty.ria.ru/20241220/moszhilinspektsija-1990435867.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 2,9 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Бирюков: в Москве с начала года проведено почти 3 млн анализов качества воды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,9 миллиона анализов качества воды в Москве с начала 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров. В этом году за январь-ноябрь провели свыше 2,9 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что с помощью современных технологий проверяется качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, данные поступают в единую информационную систему, что позволяет быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки. Для оперативного анализа воды на месте отбора проб при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется почти по 200 физико-химическим и биологическим показателям.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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