https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990624842.html

Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.12.2024

Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:04:00+03:00

2024-12-21T18:04:00+03:00

2024-12-21T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать первого декабря в период с 15.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

республика крым

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Наталья Макарова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым