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Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника
Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.12.2024
Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:04:00+03:00
2024-12-21T18:04:00+03:00
2024-12-21T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать первого декабря в период с 15.40 до 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над территорией Крыма