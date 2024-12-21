https://ria.ru/20241221/bespilotnik-1990575004.html

В Казани произошла массовая атака беспилотников

В Казани произошла массовая атака беспилотников - РИА Новости, 21.12.2024

В Казани произошла массовая атака беспилотников

В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:29:00+03:00

2024-12-21T10:29:00+03:00

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происшествия

республика татарстан (татарстан)

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана."По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", — рассказали в ведомстве.При этом в пресс-службе затем уточнили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промпредприятие в Татарстане, не достиг цели.Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:

республика татарстан (татарстан)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Татарстана на месте возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА 2024-12-21T10:29 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан), атака беспилотников в казани