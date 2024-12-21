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В Казани произошла массовая атака беспилотников - РИА Новости, 21.12.2024
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10:29 21.12.2024 (обновлено: 11:04 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/bespilotnik-1990575004.html
В Казани произошла массовая атака беспилотников
В Казани произошла массовая атака беспилотников - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани произошла массовая атака беспилотников
В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:29:00+03:00
2024-12-21T11:04:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана.&quot;По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив&quot;, — рассказали в ведомстве.При этом в пресс-службе затем уточнили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промпредприятие в Татарстане, не достиг цели.Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
республика татарстан (татарстан)
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60
Глава Татарстана на месте возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки БПЛА
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РИА Новости
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5
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происшествия, республика татарстан (татарстан), атака беспилотников в казани
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Атака беспилотников в Казани
В Казани произошла массовая атака беспилотников

В Казани произошла массовая атака беспилотников, повреждены дома в трех районах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«

"По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", — рассказали в ведомстве.

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
1 из 6
© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА
Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6
© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс Лазурные небеса в Казани
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
© Кадр видео из соцсетей
4 из 6
© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
© Кадр видео из соцсетей
5 из 6
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
6 из 6
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
1 из 6
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
2 из 6
Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
© Кадр видео из соцсетей
4 из 6
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
© Кадр видео из соцсетей
5 из 6
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
6 из 6
При этом в пресс-службе затем уточнили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промпредприятие в Татарстане, не достиг цели.
Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
  • возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
  • погибших и пострадавших нет;
  • оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;
  • мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
  • на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;
  • жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
  • в одном из ЖК пострадал элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;
  • временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;
  • массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Атака беспилотников в Казани
 
 
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