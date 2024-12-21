В Казани произошла массовая атака беспилотников
В Казани произошла массовая атака беспилотников, повреждены дома в трех районах
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. В Казани произошла массовая атака беспилотников, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
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"По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", — рассказали в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
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© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
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© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
© Кадр видео из соцсетей
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© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
© Кадр видео из соцсетей
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© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
6 из 6
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
1 из 6
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани
© Кадр видео из соцсетей
2 из 6
Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
3 из 6
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани
© Кадр видео из соцсетей
4 из 6
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани
© Кадр видео из соцсетей
5 из 6
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
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При этом в пресс-службе затем уточнили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промпредприятие в Татарстане, не достиг цели.
Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
- ️возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
- погибших и пострадавших нет;
- ️оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;
- ️мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
- на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;
- ️жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
- в одном из ЖК пострадал элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;
- ️временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;
- ️массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.