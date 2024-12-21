Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова
Артистка балета Театра оперы и балета Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет
© Фото : Daria Shirokova/ВКонтактеИрена Баженова
© Фото : Daria Shirokova/ВКонтакте
Ирена Баженова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре.
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"Девятнадцатого декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны", - говорится в публикации на официальном сайте театра.
Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она двадцать 24 посвятила Кировскому (Мариинскому) театру - в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Ирена Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете "Спящая красавица", ставшую одной из ключевых в ее репертуаре.
В 1976 году Баженова стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении 20 лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.