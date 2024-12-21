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Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова - РИА Новости, 21.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:25 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/bazhenova-1990635203.html
Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова
Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова - РИА Новости, 21.12.2024
Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова
Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:25:00+03:00
2024-12-21T19:25:00+03:00
культура
мариинский театр
ирэна лукиянова
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре. "Девятнадцатого декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны", - говорится в публикации на официальном сайте театра. Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она двадцать 24 посвятила Кировскому (Мариинскому) театру - в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Ирена Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете "Спящая красавица", ставшую одной из ключевых в ее репертуаре. В 1976 году Баженова стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении 20 лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.
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мариинский театр, ирэна лукиянова, общество
Культура, Мариинский театр, Ирэна Лукиянова, Общество
Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Артистка балета Театра оперы и балета Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет

© Фото : Daria Shirokova/ВКонтактеИрена Баженова
Ирена Баженова - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Daria Shirokova/ВКонтакте
Ирена Баженова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре.
«
"Девятнадцатого декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны", - говорится в публикации на официальном сайте театра.
Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она двадцать 24 посвятила Кировскому (Мариинскому) театру - в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Ирена Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете "Спящая красавица", ставшую одной из ключевых в ее репертуаре.
В 1976 году Баженова стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении 20 лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.
 
КультураМариинский театрИрэна ЛукияноваОбщество
 
 
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