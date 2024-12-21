https://ria.ru/20241221/bazhenova-1990635203.html

Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова - РИА Новости, 21.12.2024

Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:25:00+03:00

2024-12-21T19:25:00+03:00

2024-12-21T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Артистка балета Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время - Мариинского театра) Ирена Баженова умерла в возрасте 88 лет, сообщили в Мариинском театре. "Девятнадцатого декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны", - говорится в публикации на официальном сайте театра. Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году. После выпуска она двадцать 24 посвятила Кировскому (Мариинскому) театру - в качестве солистки балета и педагога. В 1964 году Ирена Баженова исполнила роль феи Сирени в фильме-балете "Спящая красавица", ставшую одной из ключевых в ее репертуаре. В 1976 году Баженова стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении 20 лет. Среди ее учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариинский театр, ирэна лукиянова, общество