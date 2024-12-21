https://ria.ru/20241221/bayden-1990556224.html

Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню - РИА Новости, 21.12.2024

Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:22:00+03:00

2024-12-21T05:22:00+03:00

2024-12-21T05:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США."Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки ... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия ... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, джо байден, сша