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Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню - РИА Новости, 21.12.2024
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05:22 21.12.2024 (обновлено: 05:29 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/bayden-1990556224.html
Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню
Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню - РИА Новости, 21.12.2024
Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню
Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:22:00+03:00
2024-12-21T05:29:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США."Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки ... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия ... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.
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в мире, тайвань, джо байден, сша
В мире, Тайвань, Джо Байден, США
Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню на 571 миллион долларов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США.
"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки ... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия ... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин призвал США с особой осторожностью подходить к вопросу Тайваня
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В миреТайваньДжо БайденСША
 
 
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