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Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики - РИА Новости, 21.12.2024
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12:05 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/bashkiriya-1990587262.html
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики - РИА Новости, 21.12.2024
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики
Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану, где в Казани атаке беспилотников подверглись дома, написал глава республики Радий Хабиров в РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:05:00+03:00
2024-12-21T12:05:00+03:00
происшествия
казань
елабуга
нижнекамск
радий хабиров
атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану, где в Казани атаке беспилотников подверглись дома, написал глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики. "Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв", - написал Хабиров.
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происшествия, казань, елабуга, нижнекамск, радий хабиров, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Радий Хабиров, Атака беспилотников в Казани
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики

Хабиров: Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Радий Хабиров. Архивное фото
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану, где в Казани атаке беспилотников подверглись дома, написал глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
"Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв", - написал Хабиров.
Кадры уничтожения украинского беспилотника в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани
11:00
 
ПроисшествияКазаньЕлабугаНижнекамскРадий ХабировАтака беспилотников в Казани
 
 
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