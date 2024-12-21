https://ria.ru/20241221/bashkiriya-1990587262.html
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики - РИА Новости, 21.12.2024
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики
Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану, где в Казани атаке беспилотников подверглись дома, написал глава республики Радий Хабиров в РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:05:00+03:00
2024-12-21T12:05:00+03:00
2024-12-21T12:05:00+03:00
происшествия
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нижнекамск
радий хабиров
атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану, где в Казани атаке беспилотников подверглись дома, написал глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики. "Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв", - написал Хабиров.
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происшествия, казань, елабуга, нижнекамск, радий хабиров, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Радий Хабиров, Атака беспилотников в Казани
Башкирия готова оказать помощь Татарстану, заявил глава республики
Хабиров: Башкирия готова оказать всю необходимую помощь братскому Татарстану