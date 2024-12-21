https://ria.ru/20241221/bakterii-1990552203.html

"Невозможно создать вакцину": ученый забил тревогу из-за опасных бактерий

"Невозможно создать вакцину": ученый забил тревогу из-за опасных бактерий - РИА Новости, 21.12.2024

"Невозможно создать вакцину": ученый забил тревогу из-за опасных бактерий

Противостояние так называемым зеркальным микробам может оказаться невозможным, если они выйдут за пределы лабораторий, заявил профессор Кембриджского... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:12:00+03:00

2024-12-21T03:12:00+03:00

2024-12-21T03:12:00+03:00

наука

в мире

кембриджский университет

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Противостояние так называемым зеркальным микробам может оказаться невозможным, если они выйдут за пределы лабораторий, заявил профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail.Многие молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух разных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. ДНК всех живых организмов состоит из "правосторонних" нуклеотидов, а белки, строительные блоки клеток — из "левосторонних" аминокислот. Однако в ДНК зеркальных микробов нуоклетиды становятся "левосторонними", а аминокислоты — "правосторонними". Такие микроорганизмы могут появиться только искусственным путем."Будет сложно или невозможно создать эффективные вакцины против зеркальных бактерий. <...> Еще опаснее то, что они смогут заражать <...> животные и растения. Будет невозможно уничтожить их в тонкой экосистеме, поддерживающей нас", — отметил он.По словам профессора, такая высокая резистентность "зеркальных" микробов связана с тем, что иммунная система живых организмом попросту не способна их распознавать из-за того, что она привыкла к обычному строению ДНК. В случае попадания в организм человека неуязвимые бактерии смогут эффективно размножаться, препятствуя заживлению ран или забивая кровеносные сосуды. В последнем случае заражение зеркальными бактериями может обернуться инсультом, предупредил ученый.Уинтер добавил, что против необычных патогенов могли бы помочь специализированные антибиотики или вирусы, но человечеству может попросту не хватить времени на такие исследования."Изменение климата будет наименьшей из наших проблем, если зеркальные бактерии попадут в окружающую среду", — заключил нобелевский лауреат.Ранее ведущие ученые мира, включая Уинтера, опубликовали в журнале Science доклад о рисках зеркальных микробов, а также статью-предупреждение. Несмотря на энтузиазм по поводу исследований зеркальных молекул, авторы доклада видят существенные риски в зеркальных микробах и призывают к глобальной дискуссии по поводу этой работы. Ученые предложили отказаться от создания зеркальных организмов до тех пор, пока не будут получены доказательства их безопасности.

https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

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в мире, кембриджский университет