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В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие

В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2024

В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие

В Рязани маршрутный автобус врезался в заборное ограждение, пострадали пять пассажиров, медицинская помощь им оказана на месте, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:54:00+03:00

2024-12-21T19:54:00+03:00

2024-12-21T19:56:00+03:00

происшествия

авто

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. В Рязани маршрутный автобус врезался в заборное ограждение, пострадали пять пассажиров, медицинская помощь им оказана на месте, сообщило УГИБДД по региону. Отмечается, что ДТП произошло примерно в 17.50 в субботу вблизи дома номер 11 по Окскому шоссе города Рязани. По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, "не справился с рулевым управлением и совершил наезд на заборное ограждение". "В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале госавтоинспекции Рязанской области.

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Наталья Макарова

происшествия, авто, рязань, рязанская область, угибдд