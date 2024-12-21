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В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие
В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.12.2024
В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие
В Рязани маршрутный автобус врезался в заборное ограждение, пострадали пять пассажиров, медицинская помощь им оказана на месте, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:54:00+03:00
2024-12-21T19:54:00+03:00
2024-12-21T19:56:00+03:00
происшествия
авто
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РЯЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. В Рязани маршрутный автобус врезался в заборное ограждение, пострадали пять пассажиров, медицинская помощь им оказана на месте, сообщило УГИБДД по региону. Отмечается, что ДТП произошло примерно в 17.50 в субботу вблизи дома номер 11 по Окскому шоссе города Рязани. По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, "не справился с рулевым управлением и совершил наезд на заборное ограждение". "В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале госавтоинспекции Рязанской области.
https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, рязань, рязанская область, угибдд
Происшествия, Авто, Рязань, Рязанская область, УГИБДД
В Рязани автобус врезался в забор, есть пострадавшие
В Рязани маршрутный автобус врезался в забор, пострадали пять пассажиров