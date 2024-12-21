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США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане - РИА Новости, 22.12.2024
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23:34 21.12.2024 (обновлено: 00:26 22.12.2024)
https://ria.ru/20241221/aviaudar-1990659122.html
США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане
США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане - РИА Новости, 22.12.2024
США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане
Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T23:34:00+03:00
2024-12-22T00:26:00+03:00
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КАИР, 21 дек — РИА Новости. Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения &quot;Ансар Алла&quot; на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны&quot;, — пояснил собеседник агентства.Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.По словам источника, в небе над столицей наблюдается интенсивное воздушное движение.Ранее источник в органах власти Саны сообщил, что в городе раздался мощный взрыв, предположительно, от удара израильской авиации.
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в мире, израиль, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Сана, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США, Йемен, Ансар Алла
США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане

Авиация США и Израиля ударила по военным позициям хуситов в столице Йемена Сане

© AP Photo / Hani MohammedСитуация в Сане, Йемен
Ситуация в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Ситуация в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 21 дек — РИА Новости. Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«

"Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения "Ансар Алла" на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны", — пояснил собеседник агентства.

Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.

Ракета разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива — в районе плотной жилой застройки.

По словам источника, в небе над столицей наблюдается интенсивное воздушное движение.
Ранее источник в органах власти Саны сообщил, что в городе раздался мощный взрыв, предположительно, от удара израильской авиации.
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