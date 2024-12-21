https://ria.ru/20241221/aviaudar-1990659122.html

США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане

США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане - РИА Новости, 22.12.2024

США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане

Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане,... РИА Новости, 22.12.2024

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КАИР, 21 дек — РИА Новости. Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения "Ансар Алла" на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны", — пояснил собеседник агентства.Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.По словам источника, в небе над столицей наблюдается интенсивное воздушное движение.Ранее источник в органах власти Саны сообщил, что в городе раздался мощный взрыв, предположительно, от удара израильской авиации.

https://ria.ru/20241221/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, йемен, ансар алла