https://ria.ru/20241221/aviabilety-1990611809.html

На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев

На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев - РИА Новости, 21.12.2024

На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия" подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:15:00+03:00

2024-12-21T16:15:00+03:00

2024-12-21T16:16:00+03:00

туризм

экономика

россия

виталий савельев

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия" подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса. "Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты - ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет", - рассказал Савельев. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.

https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html

https://ria.ru/20241031/issledovanie-1981060239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, виталий савельев, владимир путин