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На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев - РИА Новости, 21.12.2024
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Туризм
 
16:15 21.12.2024 (обновлено: 16:16 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/aviabilety-1990611809.html
На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев
На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев - РИА Новости, 21.12.2024
На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия" подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:15:00+03:00
2024-12-21T16:16:00+03:00
туризм
экономика
россия
виталий савельев
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия" подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса. "Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты - ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет", - рассказал Савельев. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html
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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин
Туризм, Экономика, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин
На детские авиабилеты введут 50-процентную скидку, подтвердил Савельев

Савельев: авиакомпании введут скидку 50 процентов на билеты детям до 12 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия" подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет.
Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса.
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"Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты - ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет", - рассказал Савельев.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
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