https://ria.ru/20241221/aravija-1990623603.html

СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге

СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге

Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали Германию об опасности, исходившей от человека, подозреваемого в совершении наезда на посетителей рождественской... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:54:00+03:00

2024-12-21T17:54:00+03:00

2024-12-21T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали Германию об опасности, исходившей от человека, подозреваемого в совершении наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, сообщило в субботу издание Spiegel. "В недавнем прошлом Саудовская Аравия трижды направляла предупреждение немецким органам безопасности касательно Талеба А.", - пишет издание. Газета Welt цитирует посты подозреваемого в соцсети X, в которых он угрожал Германии "огромной ценой" за то, что Берлин якобы преследовал неверующих беженцев из Саудовской Аравии. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли 5 человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html

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