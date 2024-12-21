https://ria.ru/20241221/aravija-1990623603.html
СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге
СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге
Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали Германию об опасности, исходившей от человека, подозреваемого в совершении наезда на посетителей рождественской... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:54:00+03:00
2024-12-21T17:54:00+03:00
2024-12-21T17:54:00+03:00
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теракт в магдебурге
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали Германию об опасности, исходившей от человека, подозреваемого в совершении наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, сообщило в субботу издание Spiegel. "В недавнем прошлом Саудовская Аравия трижды направляла предупреждение немецким органам безопасности касательно Талеба А.", - пишет издание. Газета Welt цитирует посты подозреваемого в соцсети X, в которых он угрожал Германии "огромной ценой" за то, что Берлин якобы преследовал неверующих беженцев из Саудовской Аравии. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли 5 человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
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в мире, авто, саудовская аравия, германия, берлин (город), welt, теракт в магдебурге
В мире, Авто, Саудовская Аравия, Германия, Берлин (город), Welt, Теракт в Магдебурге
СМИ: Саудовская Аравия предупреждала ФРГ об угрозе теракта в Магдебурге
Spiegel: Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию об угрозе теракта