https://ria.ru/20241221/anapa-1990658530.html

На пляжах в Анапе собрали около десяти тонн нефтепродуктов

На пляжах в Анапе собрали около десяти тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 21.12.2024

На пляжах в Анапе собрали около десяти тонн нефтепродуктов

За все время работ по расчистке пляжей в Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:25:00+03:00

2024-12-21T23:25:00+03:00

2024-12-21T23:25:00+03:00

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

максим корольков

александр пошивай

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За все время работ по расчистке пляжей в Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского края. Отмечается, что в субботу вечером были подведены итоги работы оперативного штаба по ликвидации ЧС. В работе приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, представители администрации Анапы, МЧС и Минприроды России, спасательных служб, прокуратуры. "В Анапе сегодня собрали 3,5 тысячи тонн, а за все время проведения работ - уже около 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Работали волонтеры из всех муниципалитетов. Завтра ждем дополнительный наплыв добровольцев - плюс около полутора тысячи человек", - сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, чьи слова приводятся в публикации. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241221/kuban-1990597638.html

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

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анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, россия, анапа, краснодарский край, максим корольков, александр пошивай, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе