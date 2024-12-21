https://ria.ru/20241221/anapa-1990658064.html

В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы

В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы - РИА Новости, 21.12.2024

В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы

Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:12:00+03:00

2024-12-21T23:12:00+03:00

2024-12-21T23:57:00+03:00

происшествия

анапа

россия

альфа-банк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы. По данным краевого ГУ МВД, в субботу вечером женщина в парковой зоне возле анапского отдела МВД запустила в воздух фейерверк, затем пошла пешком до пересечения улиц Красноармейская и Крымская к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином. Ей помешали прохожие, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии. "Злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону. Сейчас мотивы поступка выясняют оперативники. В отношении анапчанки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении. Ране в сети также распространились кадры, где мужчина у здания "Альфа-банка" удерживает лежащую на асфальте женщину, а рядом брошена канистра. Когда прибыли правоохранители, женщину попросили сесть на лавочку.

https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, россия, альфа-банк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)