https://ria.ru/20241221/anapa-1990658064.html
В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы
В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы - РИА Новости, 21.12.2024
В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы
Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:12:00+03:00
2024-12-21T23:12:00+03:00
2024-12-21T23:57:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 дек – РИА Новости. Жительница Анапы, которая сначала запустила фейерверк у здания полиции, а потом пошла к банкоматам "Альфа-Банка" в попытке их поджечь, задержана, заведено дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы. По данным краевого ГУ МВД, в субботу вечером женщина в парковой зоне возле анапского отдела МВД запустила в воздух фейерверк, затем пошла пешком до пересечения улиц Красноармейская и Крымская к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином. Ей помешали прохожие, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии. "Злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону. Сейчас мотивы поступка выясняют оперативники. В отношении анапчанки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении. Ране в сети также распространились кадры, где мужчина у здания "Альфа-банка" удерживает лежащую на асфальте женщину, а рядом брошена канистра. Когда прибыли правоохранители, женщину попросили сесть на лавочку.
https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, альфа-банк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Анапа, Россия, Альфа-банк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы
В Анапе женщина запустила фейерверк у здания полиции и пыталась поджечь банкомат