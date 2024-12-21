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"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией - РИА Новости, 21.12.2024
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06:30 21.12.2024 (обновлено: 15:24 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/amerika-1990559243.html
"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией
"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией - РИА Новости, 21.12.2024
"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией
Военно-воздушный флот США потерпит сокрушительную неудачу при попытке нанести удар по России из-за нехватки материально-технических средств, заявил американский РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:30:00+03:00
2024-12-21T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-воздушный флот США потерпит сокрушительную неудачу при попытке нанести удар по России из-за нехватки материально-технических средств, заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х."У них (США. — Прим. ред.) нет материально-технических средств, чтобы выдержать даже краткосрочное высокоинтенсивное наступление", — написал аналитик.По его словам, при попытке подобных действий американская армия уже на начальном этапе столкнется с несколькими трудностями, включая уязвимое положение военных баз США в соседних с Россией странах.&quot;Базы в Польше, Румынии, Прибалтике &lt;...&gt; будут выведены из строя за несколько часов. Средства дозаправки и разведывательные пункты будут уничтожены в течение нескольких часов&quot;, — отметил Шрайвер.Он добавил, что российские средства ПВО превосходят по эффективности все подобные американские системы и в случае угрозы не оставят никаких шансов противнику."Никаких воздушных боев не будет. Американские истребители будут уничтожены российскими системами ПВО в регионе", — указал аналитик.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990553452.html
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в мире, сша, россия, нато
В мире, США, Россия, НАТО
"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией

Аналитик Шрайвер: воздушный флот США потерпит неудачу при попытке атаки на РФ

© РИА НовостиУдар "Искандером"
Удар Искандером - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-воздушный флот США потерпит сокрушительную неудачу при попытке нанести удар по России из-за нехватки материально-технических средств, заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х.
"У них (США. — Прим. ред.) нет материально-технических средств, чтобы выдержать даже краткосрочное высокоинтенсивное наступление", — написал аналитик.
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По его словам, при попытке подобных действий американская армия уже на начальном этапе столкнется с несколькими трудностями, включая уязвимое положение военных баз США в соседних с Россией странах.
«

"Базы в Польше, Румынии, Прибалтике <...> будут выведены из строя за несколько часов. Средства дозаправки и разведывательные пункты будут уничтожены в течение нескольких часов", — отметил Шрайвер.

Он добавил, что российские средства ПВО превосходят по эффективности все подобные американские системы и в случае угрозы не оставят никаких шансов противнику.
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"Никаких воздушных боев не будет. Американские истребители будут уничтожены российскими системами ПВО в регионе", — указал аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
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