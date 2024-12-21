https://ria.ru/20241221/amerika-1990559243.html

"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией

"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией - РИА Новости, 21.12.2024

"За несколько часов". В США назвали последствия возможного боя с Россией

Военно-воздушный флот США потерпит сокрушительную неудачу при попытке нанести удар по России из-за нехватки материально-технических средств, заявил американский РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:30:00+03:00

2024-12-21T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Военно-воздушный флот США потерпит сокрушительную неудачу при попытке нанести удар по России из-за нехватки материально-технических средств, заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х."У них (США. — Прим. ред.) нет материально-технических средств, чтобы выдержать даже краткосрочное высокоинтенсивное наступление", — написал аналитик.По его словам, при попытке подобных действий американская армия уже на начальном этапе столкнется с несколькими трудностями, включая уязвимое положение военных баз США в соседних с Россией странах."Базы в Польше, Румынии, Прибалтике <...> будут выведены из строя за несколько часов. Средства дозаправки и разведывательные пункты будут уничтожены в течение нескольких часов", — отметил Шрайвер.Он добавил, что российские средства ПВО превосходят по эффективности все подобные американские системы и в случае угрозы не оставят никаких шансов противнику."Никаких воздушных боев не будет. Американские истребители будут уничтожены российскими системами ПВО в регионе", — указал аналитик.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990553452.html

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