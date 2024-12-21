https://ria.ru/20241221/almasria-1990683939.html

Минтранс призвал авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров

Минтранс призвал авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров - РИА Новости, 22.12.2024

Минтранс призвал авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров

Минтранс России и Росавиация призывают авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров после длительной задержки рейса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-21T17:50:00+03:00

2024-12-21T17:50:00+03:00

2024-12-22T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минтранс России и Росавиация призывают авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров после длительной задержки рейса, сообщила Росавиация.Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва - Шарм-эш-Шейх в Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию."Минтранс России и Росавиация мониторят ситуацию и призывают авиакомпанию AlMasria соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров", - сообщили в Росавиации.AlMasria планирует выполнить задержанные рейсы из Шарм-эль-Шейх в Шереметьево - в 00.10 мск 22 декабря, из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх - в 07.10 мск.Авиакомпания добавила, что всем пассажирам задержанных рейсов за счет авиакомпании продлят проживание в отелях Шарм-эль-Шейха и Москвы, а также предоставят различные компенсации.

https://ria.ru/20241219/mintrans-1990266330.html

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Варвара Скокшина

шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм