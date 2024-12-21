https://ria.ru/20241221/alabushevo-1990595305.html

В технопарке "Алабушево" появится производство ветеринарной фармацевтики

В технопарке "Алабушево" появится производство ветеринарной фармацевтики - РИА Новости, 21.12.2024

В технопарке "Алабушево" появится производство ветеринарной фармацевтики

В Москве на территории промышленного технопарка "Алабушево", первую очередь которого ввели в строй в этом году, расположится производство отечественных... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:30:00+03:00

2024-12-21T13:30:00+03:00

2024-12-21T13:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве на территории промышленного технопарка "Алабушево", первую очередь которого ввели в строй в этом году, расположится производство отечественных ветеринарных препаратов, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что технопарк был введен по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ)."В промышленном технологическом парке “Алабушево”, который ввели в эксплуатацию в начале 2024 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, оборудуют три линии для выпуска российских ветеринарных препаратов. Для локализации производств группа компаний “ВИК” арендовала более 5 тысяч квадратных метров в корпусах первой очереди и планирует создать свыше 70 рабочих мест", - приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Гарбузова.Отмечается, что власти столицы в 2021 году заключили соглашение о возведении технологического промышленного парка "Алабушево" на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году с девелопером CapitalGroup. Проектом предусмотрена реализация двух очередей строительства. В трех производственных корпусах первой очереди появилось производство комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, предприятия по выпуску медицинских изделий.Возведение второй очереди технопарка стартовало в третьем квартале 2024 года. На сегодняшний день возведены конструктивы двух производственных корпусов и офисного центра, уточнили в ДИПП. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. В результате в Зеленоградском административном округе появится порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест.В свою очередь, директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов заявил, что являясь одним из первых участников программы стимулирования создания мест приложения труда, компания на данный момент обладает необходимым опытом и экспертизой, благодаря чему удается выводить на рынок технопарков проекты, которые будут востребованными у ведущих промышленных компаний в России.Формат light industrial позволяет разместить практически любой вид производства в технопарке.По словам исполнительного директора ГК ВИК Сергея Каспарьянца, создание нового производственного комплекса группы на территории технопарка “Алабушево” поспособствует развитию как ветеринарной отрасли, так и всего птицеводческого комплекса России.За 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти города заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 6 млн кв. м недвижимости – это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 2 трлн рублей. Ожидается, что это позволит создать свыше 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее Гарбузов сообщил, что за время деятельности ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты трех площадок инвестировали в развитие своих производств 95,8 млрд рублей. Наибольшая доля – 63% – приходится на предприятия в "Алабушево".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса