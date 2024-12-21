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В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
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14:21 21.12.2024 (обновлено: 14:31 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/aeroport-1990600370.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024
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ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
транспорт
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации."В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - рассказали в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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РИА Новости
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), транспорт
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Транспорт
В аэропорту Ижевска сняли ограничения

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - рассказали в Росавиации.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы
12:45
 
ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Транспорт
 
 
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