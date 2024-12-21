https://ria.ru/20241221/aeroport-1990600370.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:21:00+03:00
2024-12-21T14:21:00+03:00
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ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
транспорт
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации."В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - рассказали в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), транспорт
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Транспорт
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов