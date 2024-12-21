https://ria.ru/20241221/aeroport-1990600370.html

В аэропорту Ижевска сняли ограничения

В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024

В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024

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ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

транспорт

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на работу в аэропорту Ижевска сняты, на запасной аэродром ушел один рейс, сообщили в Росавиации."В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - рассказали в Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990592396.html

ижевск

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), транспорт