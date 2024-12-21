https://ria.ru/20241221/aeroport-1990578397.html

В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения

В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.12.2024

В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:53:00+03:00

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казань

ижевск

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии двух аэропортов Казани и Ижевска.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990573925.html

казань

ижевск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, ижевск