https://ria.ru/20241221/aeroport-1990578397.html
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:53:00+03:00
2024-12-21T10:53:00+03:00
2024-12-21T10:59:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
ижевск
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии двух аэропортов Казани и Ижевска.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990573925.html
казань
ижевск
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, ижевск
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Ижевск
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
Росавиация ввела временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин