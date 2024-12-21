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В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
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10:53 21.12.2024 (обновлено: 10:59 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/aeroport-1990578397.html
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.12.2024
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казань
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации."Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии двух аэропортов Казани и Ижевска.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, ижевск
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Ижевск
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкСамолет в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
Самолет в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта Гагарин, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
"Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии двух аэропортов Казани и Ижевска.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КазаньИжевск
 
 
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