https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html

"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина

"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина - РИА Новости, 21.12.2024

"Не только земля". СМИ рассказали, чего лишается Украина

Украина с потерей территорий лишается ключевых для логистики укрепленных городов, пишет American Conservative. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:34:00+03:00

2024-12-21T10:34:00+03:00

2024-12-21T17:08:00+03:00

в мире

курахово

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сша

владимир рогов

дональд трамп

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МОСКА, 21 дек — РИА Новости. Украина с потерей территорий лишается ключевых для логистики укрепленных городов, пишет American Conservative."Украина теряет не только земли, но и важные с точки зрения логистики укрепленные города", — говорится в материале.Обозреватель также отметил истощение украинских военных и сокращение у них вооружения."Число смертей, ранений и случаев дезертирства ужасающе велико, а боевой дух отчаянно низок", — подчеркнул автор материала.В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово в расположенное западнее село Дачное в ДНР.Ранее он рассказал, что киевский режим отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Рогова, ВС России продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной частей, основные бои перекинулись в северо-западный район.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html

https://ria.ru/20241221/oon-1990564835.html

курахово

донецкая народная республика

сша

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в мире, курахово, донецкая народная республика, сша, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина