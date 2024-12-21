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Песков прокомментировал запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Песков прокомментировал запрос Абхазии о поставке электроэнергии - РИА Новости, 21.12.2024
Песков прокомментировал запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Россия желает Абхазии стабильности и процветания в сотрудничестве с ней, когда Москве поступит просьба о гуманитарной поставке электроэнергии, ответ обязательно РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:57:00+03:00
2024-12-21T18:57:00+03:00
2024-12-21T18:57:00+03:00
абхазия
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия желает Абхазии стабильности и процветания в сотрудничестве с ней, когда Москве поступит просьба о гуманитарной поставке электроэнергии, ответ обязательно будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщила ранее его пресс-служба. "Когда попросит, будет (ответ - ред.), конечно. Абхазия - родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами", - ответил Песков РИА Новости на вопрос, последует ли ответ Москвы на данную просьбу. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241218/abhazija-1989863963.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абхазия, россия, москва, дмитрий песков
Абхазия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Песков: Абхазия обязательно получит ответ о гуманитарной поставке электроэнергии