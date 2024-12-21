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В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов - РИА Новости, 21.12.2024
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19:13 21.12.2024 (обновлено: 19:40 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/34-1990634107.html
В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов
В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов - РИА Новости, 21.12.2024
В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов
Спасатели и волонтёры очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии, что составляет 63 % от общей протяженности загрязненной территории, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:13:00+03:00
2024-12-21T19:40:00+03:00
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтёры очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии, что составляет 63 % от общей протяженности загрязненной территории, сообщили в оперштабе региона. "Всего с начала работы к вечеру 21 декабря собрали уже 12 тысяч тонн. В общей сложности очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии - это 63 % от общей протяженности загрязненной территории в 54 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах участвовали 8,5 тысяч человек - спасатели, волонтеры и казаки, задействовали 371 единиц техники. В МЧС РФ сообщили, что на побережье Керчи собрано более 700 килограмм нефтепродуктов."В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси", - добавляется в публикации Telegram-канала ведомства.Кроме того, спасателями ведутся работы в районе мыса Змеиный, для ликвидации пятен в Керченском проливе направлен катер с крымскими сотрудниками Специального морского отряда МЧС РФ, указали в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241221/kerch-1990632404.html
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
керченский пролив
черное море
краснодарский край
россия
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керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов

В Краснодарском крае волонтеры очистили от мазута 34 километра побережья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтёры очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии, что составляет 63 % от общей протяженности загрязненной территории, сообщили в оперштабе региона.
"Всего с начала работы к вечеру 21 декабря собрали уже 12 тысяч тонн. В общей сложности очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии - это 63 % от общей протяженности загрязненной территории в 54 километров", - говорится в сообщении.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье
Вчера, 19:02
Отмечается, что в работах участвовали 8,5 тысяч человек - спасатели, волонтеры и казаки, задействовали 371 единиц техники.
В МЧС РФ сообщили, что на побережье Керчи собрано более 700 килограмм нефтепродуктов.
"В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси", - добавляется в публикации Telegram-канала ведомства.
Кроме того, спасателями ведутся работы в районе мыса Змеиный, для ликвидации пятен в Керченском проливе направлен катер с крымскими сотрудниками Специального морского отряда МЧС РФ, указали в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
Вчера, 15:05
 
Керченский проливЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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