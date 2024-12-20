В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки
В Московский зоопарк из центра воспроизводства приехал молодой самец альпаки
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыМолодой самец альпаки в Московском зоопарке
Молодой самец альпаки в Московском зоопарке
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке пополнение. Из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском, приехал молодой самец альпаки — представитель самых маленьких безгорбых верблюдов. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпак — самца Пуфика и самки Ватки. Через год он полностью повзрослеет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внешностью и характером новый житель зоопарка похож на свою мать. Его белоснежную шкурку украшают аккуратные темно-рыжие пятна. Он очень спокойный и уравновешенный, но при этом игривый и любопытный.
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