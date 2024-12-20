https://ria.ru/20241220/zoopark-1990309126.html

В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки

В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки - РИА Новости, 20.12.2024

В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки

Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:49:00+03:00

2024-12-20T07:49:00+03:00

2024-12-20T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пополнение. Из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском, приехал молодой самец альпаки — представитель самых маленьких безгорбых верблюдов. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпак — самца Пуфика и самки Ватки. Через год он полностью повзрослеет", — говорится в сообщении. Отмечается, что внешностью и характером новый житель зоопарка похож на свою мать. Его белоснежную шкурку украшают аккуратные темно-рыжие пятна. Он очень спокойный и уравновешенный, но при этом игривый и любопытный.

https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, общество