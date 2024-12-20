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В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки - РИА Новости, 20.12.2024
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07:49 20.12.2024 (обновлено: 09:21 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zoopark-1990309126.html
В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки
В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки - РИА Новости, 20.12.2024
В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки
Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:49:00+03:00
2024-12-20T09:21:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пополнение. Из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском, приехал молодой самец альпаки — представитель самых маленьких безгорбых верблюдов. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпак — самца Пуфика и самки Ватки. Через год он полностью повзрослеет", — говорится в сообщении. Отмечается, что внешностью и характером новый житель зоопарка похож на свою мать. Его белоснежную шкурку украшают аккуратные темно-рыжие пятна. Он очень спокойный и уравновешенный, но при этом игривый и любопытный.
https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html
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московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
В Московский зоопарк приехал молодой самец альпаки

В Московский зоопарк из центра воспроизводства приехал молодой самец альпаки

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыМолодой самец альпаки в Московском зоопарке
Молодой самец альпаки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Молодой самец альпаки в Московском зоопарке
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодой самец альпаки приехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке пополнение. Из центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском, приехал молодой самец альпаки — представитель самых маленьких безгорбых верблюдов. Он появился на свет осенью прошлого года. Это долгожданный первенец у пары альпак — самца Пуфика и самки Ватки. Через год он полностью повзрослеет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внешностью и характером новый житель зоопарка похож на свою мать. Его белоснежную шкурку украшают аккуратные темно-рыжие пятна. Он очень спокойный и уравновешенный, но при этом игривый и любопытный.
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