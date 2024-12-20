https://ria.ru/20241220/zelya-1990293825.html

"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина

"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2024

"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина

Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube напомнил Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:25:00+03:00

2024-12-20T02:25:00+03:00

2024-12-20T02:25:00+03:00

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авраам линкольн

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube напомнил Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во время боевых действий.Дэвис прокомментировал заявление Владимира Путина на прямой линии в четверг о том, что Россия может подписать соглашение только с легитимными властями Украины, к которым президент не относится."Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. <...> В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт", — отметил офицер. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.

https://ria.ru/20241220/putin-1990285092.html

https://ria.ru/20241219/gost-1990281083.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, авраам линкольн