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"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:25 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/zelya-1990293825.html
"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина
"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2024
"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина
Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube напомнил Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:25:00+03:00
2024-12-20T02:25:00+03:00
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владимир зеленский
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авраам линкольн
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube напомнил Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во время боевых действий.Дэвис прокомментировал заявление Владимира Путина на прямой линии в четверг о том, что Россия может подписать соглашение только с легитимными властями Украины, к которым президент не относится."Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. &lt;...&gt; В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт", — отметил офицер. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.
https://ria.ru/20241220/putin-1990285092.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, авраам линкольн
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Авраам Линкольн, Специальная военная операция на Украине
"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина

Офицер Дэвис напомнил Зеленскому о выборах в РФ и США во время боевых действий

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube напомнил Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во время боевых действий.
Дэвис прокомментировал заявление Владимира Путина на прямой линии в четверг о том, что Россия может подписать соглашение только с легитимными властями Украины, к которым президент не относится.
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"Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. <...> В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт", — отметил офицер.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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