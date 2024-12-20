Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО
Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие с приглашением Украины в НАТО
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.
"Господин (Зеленский. — Прим. ред.) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", — поделился глава словацкого кабмина.
Он назвал приглашение Украины в альянс полностью нереальным.
Фицо не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
Кроме того, в июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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