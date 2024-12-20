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Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО

Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО - РИА Новости, 20.12.2024

Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T22:34:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО. "Господин (Зеленский. — Прим. ред.) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", — поделился глава словацкого кабмина.Он назвал приглашение Украины в альянс полностью нереальным.В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Кроме того, в июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html

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