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Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО - РИА Новости, 20.12.2024
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22:34 20.12.2024 (обновлено: 23:06 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990541202.html
Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО
Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:34:00+03:00
2024-12-20T23:06:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО. "Господин (Зеленский. — Прим. ред.) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", — поделился глава словацкого кабмина.Он назвал приглашение Украины в альянс полностью нереальным.В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Кроме того, в июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, нато, петер сийярто
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Петер Сийярто
Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО

Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие с приглашением Украины в НАТО

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.
"Господин (Зеленский. — Прим. ред.) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", — поделился глава словацкого кабмина.
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Он назвал приглашение Украины в альянс полностью нереальным.

Фицо не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.

В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.
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Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
Кроме того, в июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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В миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОПетер Сийярто
 
 
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