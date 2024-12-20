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В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 20.12.2024 (обновлено: 16:01 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990437701.html
В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии
В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии - РИА Новости, 20.12.2024
В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:53:00+03:00
2024-12-20T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в покое. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией. "Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта, исходящие от стран, которые трезво оценивают международную обстановку и ситуацию на линии фронта. Если бы Зеленский и его западные хозяева оставили Украину в покое, страна давно бы вернулась к миру", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому невыгодно прекращение военного конфликта по двум причинам. "Первая – он лишится поддержки и финансирования со стороны западных стран, не жалеющих средств на уничтожение украинского народа, лишь бы ослабить Россию, вторая – придется объявить о проведении президентских выборов в стране, на которых Зеленскому ничего не светит", - сказал депутат. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, НАТО
В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии

Депутат Шеремет призвал Зеленского не скулить и оставить Украину в покое

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в покое.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Зеленского поставили на место после дерзкого заявления о России
Вчера, 09:35
"Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта, исходящие от стран, которые трезво оценивают международную обстановку и ситуацию на линии фронта. Если бы Зеленский и его западные хозяева оставили Украину в покое, страна давно бы вернулась к миру", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому невыгодно прекращение военного конфликта по двум причинам.
«
"Первая – он лишится поддержки и финансирования со стороны западных стран, не жалеющих средств на уничтожение украинского народа, лишь бы ослабить Россию, вторая – придется объявить о проведении президентских выборов в стране, на которых Зеленскому ничего не светит", - сказал депутат.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
Вчера, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинНАТО
 
 
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