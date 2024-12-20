https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990437701.html

В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии

В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии - РИА Новости, 20.12.2024

В Госдуме призвали Зеленского не скулить о перемирии

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:53:00+03:00

2024-12-20T15:53:00+03:00

2024-12-20T16:01:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского "не скулить" о перемирии и оставить Украину в покое. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией. "Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта, исходящие от стран, которые трезво оценивают международную обстановку и ситуацию на линии фронта. Если бы Зеленский и его западные хозяева оставили Украину в покое, страна давно бы вернулась к миру", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому невыгодно прекращение военного конфликта по двум причинам. "Первая – он лишится поддержки и финансирования со стороны западных стран, не жалеющих средств на уничтожение украинского народа, лишь бы ослабить Россию, вторая – придется объявить о проведении президентских выборов в стране, на которых Зеленскому ничего не светит", - сказал депутат. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО.

https://ria.ru/20241220/malinen-1990317552.html

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