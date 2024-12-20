В Госдуме прокомментировали реакцию Зеленского на предложение Путина
Депутат Журавлев: Зеленский разочарован и боится, что его выкинут на помойку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. То, что происходит с Владимиром Зеленским, можно охарактеризовать медицинским термином "истерика", он разочарован и боится, что западные кураторы "выкинут его на помойку", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Зеленский в последнее время не может сдерживаться, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях "Орешника".
"То, что происходит с Зеленским, можно охарактеризовать медицинским термином "истерика". Он разочарован и он боится, что западные кураторы вот-вот выкинут его на помойку, поэтому скатывается в откровенные оскорбления, чего не позволял себе еще ни один из глав государства на международном уровне", - сказал Журавлев.
Кроме того, он добавил, что Зеленский является ненастоящим главой государства, так как его президентский срок закончился еще в марте, а украинское законодательство не предусматривает их продления даже во время военного положения.
"Кресло под ним качается, причем, это, скорее всего, приведет не просто к падению, а к смерти - американцы так просто своих проштрафившихся слуг не отпускают. Представьте, каково сейчас его психическое состояние - без мата и не выразить", - заключил парламентарий.
"Итоги года с Владимиром Путиным" не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
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