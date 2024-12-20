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На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 20.12.2024 (обновлено: 08:58 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990312780.html
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:52:00+03:00
2024-12-20T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского", — написала она.В четверг во время прямой линии Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине. По словам президента, там много "наших ребят", которые желают избавить свою страну от неонацистского режима.
https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, прямая линия с владимиром путиным — 2024, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Киев
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии

Журналистка Панченко: в Киеве ненавидят Зеленского и поддерживают Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
«
"Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского", — написала она.
В четверг во время прямой линии Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине. По словам президента, там много "наших ребят", которые желают избавить свою страну от неонацистского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Киев
 
 
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