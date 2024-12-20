https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990312780.html

На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии

На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024

На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии

У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:52:00+03:00

2024-12-20T08:52:00+03:00

2024-12-20T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

прямая линия с владимиром путиным — 2024

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского", — написала она.В четверг во время прямой линии Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине. По словам президента, там много "наших ребят", которые желают избавить свою страну от неонацистского режима.

https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, прямая линия с владимиром путиным — 2024, киев