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На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024
На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:52:00+03:00
2024-12-20T08:52:00+03:00
2024-12-20T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть поддержка в Киеве, так как украинцы ненавидят Владимира Зеленского, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского", — написала она.В четверг во время прямой линии Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине. По словам президента, там много "наших ребят", которые желают избавить свою страну от неонацистского режима.
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На Украине набросились на Зеленского из-за слов Путина на прямой линии
Журналистка Панченко: в Киеве ненавидят Зеленского и поддерживают Путина