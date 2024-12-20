https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии
Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии
Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:53:00+03:00
2024-12-20T00:53:00+03:00
2024-12-20T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе."Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта", — сказал он.Глава киевского режима добавил, что при таком развитии событий боевые действия в итоге возобновятся.Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что временное перемирие на Украине лишь позволит киевскому режиму заняться подготовкой солдат и усилением своей армии. Как подчеркнул глава государства, Москве нужен долгосрочный прочный мир, обеспеченный гарантиями для России и ее граждан.
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии
Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта