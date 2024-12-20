https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990286676.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии

Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 20.12.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии

Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:53:00+03:00

2024-12-20T00:53:00+03:00

2024-12-20T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе."Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта", — сказал он.Глава киевского режима добавил, что при таком развитии событий боевые действия в итоге возобновятся.Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что временное перемирие на Украине лишь позволит киевскому режиму заняться подготовкой солдат и усилением своей армии. Как подчеркнул глава государства, Москве нужен долгосрочный прочный мир, обеспеченный гарантиями для России и ее граждан.

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html

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