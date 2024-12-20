https://ria.ru/20241220/zelenskij-1990337902.html

Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике"

Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024

Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике"

Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:00:00+03:00

2024-12-20T11:00:00+03:00

2024-12-20T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про дуэль "Орешника" в Киеве, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны. "А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев. По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, показав тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву.

https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990107057.html

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Ольга Фомченкова

россия, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024