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Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 20.12.2024 (обновлено: 11:02 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskij-1990337902.html
Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике"
Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 20.12.2024
Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике"
Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:00:00+03:00
2024-12-20T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про дуэль "Орешника" в Киеве, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны. "А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев. По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, показав тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву.
https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990107057.html
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россия, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Медведев прокомментировал реакцию Зеленского на слова Путина об "Орешнике"

Медведев: Зеленский решил показать свою крутость в публичных оскорблениях

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про дуэль "Орешника" в Киеве, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Путин в ходе прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны.
«
"А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев.
По его мнению, этими оскорблениями Зеленский показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу, показав тем самым отказ от переговоров с Россией и уверенность в том, что Штаты и дальше будут давать деньги и оружие Киеву.
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин предложил западным экспертам выбрать в Киеве цель для "Орешника"
19 декабря, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий МедведевВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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