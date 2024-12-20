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На Западе нет демократии, заявил Вулин - РИА Новости, 20.12.2024
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23:07 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/zapad-1990543136.html
На Западе нет демократии, заявил Вулин
На Западе нет демократии, заявил Вулин - РИА Новости, 20.12.2024
На Западе нет демократии, заявил Вулин
Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Запад отрекся от себя самого как от демократического общества и не может быть образцом для... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T23:07:00+03:00
2024-12-20T23:07:00+03:00
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Запад отрекся от себя самого как от демократического общества и не может быть образцом для подражания. "Запад отрекся от себя самого как от демократического общества", - сказал Вулин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. "Во Франции не оспаривается, что избиратели сказали: "Мы хотим у власти тех, кого истеблишмент в Париже называет крайними левыми". (Но)... господин Макрон (президент Франции – ред.) выходит и говорит: "Это не может произойти, невозможно, чтобы у власти были крайние левые". Не могут быть у власти и крайние правые. И где здесь демократия? Зачем избирателям ходить на выборы, если некоторым партиям запрещено приходить к власти? Идентичная ситуация в Германии, где говорят, что (крайне правая – ред.) партия АдГ не может прийти к власти. А почему не может прийти к власти, если люди за нее голосуют? Зачем партийные выборы, если кто-то не может прийти к власти? Почему тогда не запретите эту партию, не арестуете этих людей, если они не должны прийти к власти?" - отметил сербский вице-премьер. Он также коснулся ситуации с рыночной экономикой в западных странах. "Вы, как белорусский, русский, китайский, индийский бизнесмен можете иметь все деньги мира, но не можете купить предприятие в Европе. Вам запрещено. Вдруг деньги приобрели цвет", - сказал Вулин. По его словам, не лучшим образом обстоят дела со свободой слова и СМИ. "Сколько белорусских СМИ можно увидеть в Европе? Сколько российских или китайских СМИ можно увидеть в Европе? Только в Сербии можете увидеть и белорусские, и российские СМИ. Нигде больше. Где свобода информации?" - продолжил Вулин. Он также напомнил о бомбардировке Югославии НАТО в 1999 году. "Не спрашивали Совет безопасности (ООН – ред.) о праве напасть на свободную суверенную страну… Вы уничтожили международное право. Когда вы уничтожили международное право, вы больше не имеете морального права править миром. Вы больше не являетесь тем, к чему мы хотим стремиться. Вы больше не можете нам говорить, что вы моральная вертикаль, на которую мы должны равняться. В 1999 году вы убили всякую мораль, а потом вы уничтожили и фундаментальные предпосылки западной демократии: многопартийную систему, свободный рынок и свободу информации", - продолжили Вулин. Он подчеркнул, что отсутствие международного права – самая большая проблема современного мира, ведь когда не работает международное право остается язык силы.
https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html
https://ria.ru/20241127/zapad-1985851483.html
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европа, сербия, франция, александр вулин, нато, оон, в мире
Европа, Сербия, Франция, Александр Вулин, НАТО, ООН, В мире
На Западе нет демократии, заявил Вулин

Вулин: Запад отрекся от себя самого как от демократического общества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Запад отрекся от себя самого как от демократического общества и не может быть образцом для подражания.
"Запад отрекся от себя самого как от демократического общества", - сказал Вулин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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"Во Франции не оспаривается, что избиратели сказали: "Мы хотим у власти тех, кого истеблишмент в Париже называет крайними левыми". (Но)... господин Макрон (президент Франции – ред.) выходит и говорит: "Это не может произойти, невозможно, чтобы у власти были крайние левые". Не могут быть у власти и крайние правые. И где здесь демократия? Зачем избирателям ходить на выборы, если некоторым партиям запрещено приходить к власти? Идентичная ситуация в Германии, где говорят, что (крайне правая – ред.) партия АдГ не может прийти к власти. А почему не может прийти к власти, если люди за нее голосуют? Зачем партийные выборы, если кто-то не может прийти к власти? Почему тогда не запретите эту партию, не арестуете этих людей, если они не должны прийти к власти?" - отметил сербский вице-премьер.
Он также коснулся ситуации с рыночной экономикой в западных странах. "Вы, как белорусский, русский, китайский, индийский бизнесмен можете иметь все деньги мира, но не можете купить предприятие в Европе. Вам запрещено. Вдруг деньги приобрели цвет", - сказал Вулин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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По его словам, не лучшим образом обстоят дела со свободой слова и СМИ. "Сколько белорусских СМИ можно увидеть в Европе? Сколько российских или китайских СМИ можно увидеть в Европе? Только в Сербии можете увидеть и белорусские, и российские СМИ. Нигде больше. Где свобода информации?" - продолжил Вулин.
Он также напомнил о бомбардировке Югославии НАТО в 1999 году. "Не спрашивали Совет безопасности (ООН – ред.) о праве напасть на свободную суверенную страну… Вы уничтожили международное право. Когда вы уничтожили международное право, вы больше не имеете морального права править миром. Вы больше не являетесь тем, к чему мы хотим стремиться. Вы больше не можете нам говорить, что вы моральная вертикаль, на которую мы должны равняться. В 1999 году вы убили всякую мораль, а потом вы уничтожили и фундаментальные предпосылки западной демократии: многопартийную систему, свободный рынок и свободу информации", - продолжили Вулин.
Он подчеркнул, что отсутствие международного права – самая большая проблема современного мира, ведь когда не работает международное право остается язык силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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27 ноября, 08:00
 
ЕвропаСербияФранцияАлександр ВулинНАТОООНВ мире
 
 
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