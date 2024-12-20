https://ria.ru/20241220/zapad-1990292224.html

Ульянов прокомментировал ситуацию с резолюцией против героизации нацизма

Ульянов прокомментировал ситуацию с резолюцией против героизации нацизма - РИА Новости, 20.12.2024

Ульянов прокомментировал ситуацию с резолюцией против героизации нацизма

Страны Запада не видят никакой проблемы в героизации нацизма, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:57:00+03:00

2024-12-20T01:57:00+03:00

2024-12-20T01:57:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Страны Запада не видят никакой проблемы в героизации нацизма, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Несмотря на это, документ был принят, за него проголосовали 119 стран, еще 10 воздержались. "Западные страны в очередной раз проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма... На самом деле, они не видят никакой проблемы в героизации нацизма. Позор!" - написал Ульянов. Он добавил, что "неуклюжие объяснения" стран, проголосовавших против резолюции, нельзя воспринимать всерьез. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в среду итоги голосования по резолюции, заявила, что позиция Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма заслуживает осуждения и представляет опасную тенденцию с учетом их истории в прошлом столетии.

https://ria.ru/20241219/putin-1990198614.html

https://ria.ru/20241218/genassambleja-1989810591.html

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Дарья Буймова

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