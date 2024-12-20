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Совфед одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Совфед одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж - РИА Новости, 20.12.2024

Совфед одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:25:00+03:00

2024-12-20T10:25:00+03:00

2024-12-20T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия. Инициативой вносятся изменения в УК РФ, согласно которым организация вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя РФ повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свобода на срок от 15 до 20 лет (сейчас от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в таком мятеже приведет к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, ранее аналогичное наказание предполагалось в УК РФ за "активное участие" в вооруженном мятеже. Закон предполагает выделение нового состава в соответствующей статье. Если организация вооруженного мятежа или участие в нём повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то соответствующее деяние будет наказано лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, или пожизненным лишением свободы. Принятым законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Также предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России. Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы. При этом под переходом на сторону противника в УК РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Также исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. -0-

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