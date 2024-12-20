https://ria.ru/20241220/zaes-1990412045.html

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 20.12.2024

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС отключена, станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:15:00+03:00

2024-12-20T14:15:00+03:00

2024-12-20T14:24:00+03:00

запорожская аэс

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС отключена, станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщает пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АЭС.Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.

https://ria.ru/20241219/magate-1990027649.html

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запорожская аэс