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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 20.12.2024
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14:15 20.12.2024 (обновлено: 14:24 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zaes-1990412045.html
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 20.12.2024
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС отключена, станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:15:00+03:00
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запорожская аэс
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС отключена, станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщает пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АЭС.Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.
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запорожская аэс
Запорожская АЭС
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергосбережения "Ферросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС отключена, станция обеспечена за счет линии "Днепровская", сообщает пресс-служба станции.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АЭС.
Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.
В настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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