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Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи - РИА Новости, 20.12.2024
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04:10 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/youtube-1990299500.html
Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи
Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи - РИА Новости, 20.12.2024
Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи
Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".График на сайте сервиса показывает, что "Сбой.рф" получил 8644 жалобы за сутки 19 декабря 2024 года. Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря — тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е.В четверг президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процента. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.
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технологии, россия, youtube
Технологии, Россия, YouTube
Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи

Число сообщений о сбоях в работе YouTube в России сутки достигло 8,6 тысячи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
График на сайте сервиса показывает, что "Сбой.рф" получил 8644 жалобы за сутки 19 декабря 2024 года. Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря — тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е.
В четверг президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процента. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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