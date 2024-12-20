https://ria.ru/20241220/youtube-1990299500.html

Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи

Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи - РИА Новости, 20.12.2024

Число сообщений о сбоях в работе YouTube превысило 8,5 тысячи

Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:10:00+03:00

2024-12-20T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Число сообщений о сбоях в работе видеохостинга YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".График на сайте сервиса показывает, что "Сбой.рф" получил 8644 жалобы за сутки 19 декабря 2024 года. Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря — тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е.В четверг президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, эта компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процента. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.

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