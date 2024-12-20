Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:24 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/yarmarka-1990450708.html
В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку
В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку - РИА Новости, 20.12.2024
В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку
Рождественская благотворительная ярмарка откроется в пятницу в столице, на ней можно будет купить украшения для ёлки и поделки, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:24:00+03:00
2024-12-20T16:24:00+03:00
религия
москва
зарядье
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148396/51/1483965184_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_f33a4da95aafd713e4ea8e6ce33e0f43.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рождественская благотворительная ярмарка откроется в пятницу в столице, на ней можно будет купить украшения для ёлки и поделки, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини. Ранее в РПЦ сообщили, что благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представления, концерты, лекции и другие события. "С пятницы по воскресенье в рамках фестиваля в деловом квартале "Рассвет" в Столярном переулке пройдёт благотворительная ярмарка, где можно купить украшения для ёлки, поделки от подопечных службы помощи "Милосердие" и тем самым помочь нашим проектам, нуждающимся", - сказала Чиколини. По ее словам, накануне состоялся концерт-открытие, а 22 января можно купить билеты на концерт - закрытие фестиваля в зале "Зарядье". "Симфонический оркестр будет играть Чайковского - мы всех приглашаем. Еще в течение фестиваля пройдут лекции о Рождестве, экскурсии, несколько спектаклей, в том числе детских, вертепных, традиционные и кукольные представления – программа на сайте фестиваля", - заключила организатор.
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989684114.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990158045.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148396/51/1483965184_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_19442cd905558c7983a2cbf45262858d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, зарядье, религия
Религия, Москва, Зарядье, Религия
В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку

В Москве открылась рождественская благотворительная ярмарка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодняя ярмарка на Тверской площади в Москве, где открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рождественская благотворительная ярмарка откроется в пятницу в столице, на ней можно будет купить украшения для ёлки и поделки, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини.
Ранее в РПЦ сообщили, что благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представления, концерты, лекции и другие события.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла
17 декабря, 13:52
"С пятницы по воскресенье в рамках фестиваля в деловом квартале "Рассвет" в Столярном переулке пройдёт благотворительная ярмарка, где можно купить украшения для ёлки, поделки от подопечных службы помощи "Милосердие" и тем самым помочь нашим проектам, нуждающимся", - сказала Чиколини.
По ее словам, накануне состоялся концерт-открытие, а 22 января можно купить билеты на концерт - закрытие фестиваля в зале "Зарядье".
"Симфонический оркестр будет играть Чайковского - мы всех приглашаем. Еще в течение фестиваля пройдут лекции о Рождестве, экскурсии, несколько спектаклей, в том числе детских, вертепных, традиционные и кукольные представления – программа на сайте фестиваля", - заключила организатор.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Мир не замечает, что на Украине идет растерзание РПЦ, заявил Путин
19 декабря, 14:40
 
РелигияМоскваЗарядьеРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала