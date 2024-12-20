https://ria.ru/20241220/yarmarka-1990450708.html

В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку

В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку - РИА Новости, 20.12.2024

В РПЦ пригласили москвичей на рождественскую ярмарку

Рождественская благотворительная ярмарка откроется в пятницу в столице, на ней можно будет купить украшения для ёлки и поделки, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:24:00+03:00

2024-12-20T16:24:00+03:00

2024-12-20T16:24:00+03:00

религия

москва

зарядье

религия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Рождественская благотворительная ярмарка откроется в пятницу в столице, на ней можно будет купить украшения для ёлки и поделки, рассказала РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие" Наталья Чиколини. Ранее в РПЦ сообщили, что благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 22 января, гостей ждут выставка, представления, концерты, лекции и другие события. "С пятницы по воскресенье в рамках фестиваля в деловом квартале "Рассвет" в Столярном переулке пройдёт благотворительная ярмарка, где можно купить украшения для ёлки, поделки от подопечных службы помощи "Милосердие" и тем самым помочь нашим проектам, нуждающимся", - сказала Чиколини. По ее словам, накануне состоялся концерт-открытие, а 22 января можно купить билеты на концерт - закрытие фестиваля в зале "Зарядье". "Симфонический оркестр будет играть Чайковского - мы всех приглашаем. Еще в течение фестиваля пройдут лекции о Рождестве, экскурсии, несколько спектаклей, в том числе детских, вертепных, традиционные и кукольные представления – программа на сайте фестиваля", - заключила организатор.

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989684114.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, зарядье, религия