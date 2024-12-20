https://ria.ru/20241220/vzryvy-1990328951.html

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.12.2024

В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, порядка 60... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:37:00+03:00

2024-12-20T10:37:00+03:00

2024-12-20T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, порядка 60 тысяч потребителей остались без света. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, повреждены "объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь. По его данным, без без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, подытожил он. Ранее он сообщал, что в результате атаки взрывы прогремели в ночь на пятницу во всех районах Херсона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины