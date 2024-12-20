https://ria.ru/20241220/vzryvy-1990328951.html
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.12.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, порядка 60... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:37:00+03:00
2024-12-20T10:37:00+03:00
2024-12-20T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, порядка 60 тысяч потребителей остались без света. Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, повреждены "объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь. По его данным, без без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, подытожил он. Ранее он сообщал, что в результате атаки взрывы прогремели в ночь на пятницу во всех районах Херсона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Власти Украины утверждают, что ряд объектов критической инфрастуктуры повреждены в результате взрывов
в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, порядка 60 тысяч потребителей остались без света.
Как утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, повреждены "объекты критической инфраструктуры", не уточнив, о чем именно идет речь.
По его данным, без без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, подытожил он.
Ранее он сообщал, что в результате атаки взрывы прогремели в ночь на пятницу во всех районах Херсона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.