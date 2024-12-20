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При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vsu-1990517427.html
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека
Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:12:00+03:00
2024-12-20T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинский БПЛА спикировал прямо на мирных жителей, находившихся на улице в Кременной. Нападение произошло примерно в 17.00 (совпадает с мск). Два человека пострадали", - сообщил Мирошник.
https://ria.ru/20241220/diversanty-1990310104.html
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в мире, кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека

Мирошник: дрон ВСУ атаковал Кременную в ЛНР, пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинский БПЛА спикировал прямо на мирных жителей, находившихся на улице в Кременной. Нападение произошло примерно в 17.00 (совпадает с мск). Два человека пострадали", - сообщил Мирошник.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Вчера, 08:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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