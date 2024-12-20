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При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024
При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека
Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:12:00+03:00
2024-12-20T19:12:00+03:00
2024-12-20T19:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинский БПЛА спикировал прямо на мирных жителей, находившихся на улице в Кременной. Нападение произошло примерно в 17.00 (совпадает с мск). Два человека пострадали", - сообщил Мирошник.
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При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека
Мирошник: дрон ВСУ атаковал Кременную в ЛНР, пострадал мирный житель