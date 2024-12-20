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При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024

При атаке дрона ВСУ в ЛНР пострадали два человека

Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:12:00+03:00

2024-12-20T19:12:00+03:00

2024-12-20T19:12:00+03:00

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родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали при атаке дрона ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинский БПЛА спикировал прямо на мирных жителей, находившихся на улице в Кременной. Нападение произошло примерно в 17.00 (совпадает с мск). Два человека пострадали", - сообщил Мирошник.

https://ria.ru/20241220/diversanty-1990310104.html

кременная

луганская народная республика

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в мире, кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия