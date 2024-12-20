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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 20.12.2024 (обновлено: 20:03 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/vsu-1990451557.html
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области
Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:28:00+03:00
2024-12-20T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов."Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. &lt;...&gt; Ракеты прилетели, массированный обстрел города", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего было около 15 "прилетов".Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на месте удара работают все оперативные службы, в город выехали его заместители. Сам Хинштейн отправится в Рыльск из Москвы после заседания Госсовета.Всем пострадавшим семьям окажут помощь в полном объеме, подчеркнул врио губернатора.Минобороны ранее на этой неделе опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.
https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html
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Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области

Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска, Курская область
Последствия обстрела Рыльска, Курская область - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска, Курская область
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ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов.
"Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. <...> Ракеты прилетели, массированный обстрел города", — сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
Он уточнил, что всего было около 15 "прилетов".
Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на месте удара работают все оперативные службы, в город выехали его заместители. Сам Хинштейн отправится в Рыльск из Москвы после заседания Госсовета.
Всем пострадавшим семьям окажут помощь в полном объеме, подчеркнул врио губернатора.
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Минобороны ранее на этой неделе опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.
Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.
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Специальная военная операция на Украине
 
 
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