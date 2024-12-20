https://ria.ru/20241220/vsu-1990451557.html

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:28:00+03:00

2024-12-20T16:28:00+03:00

2024-12-20T20:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990472277_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_4619bd02bbf7b07f8df0e2e19487cb88.jpg

ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов."Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты. <...> Ракеты прилетели, массированный обстрел города", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего было около 15 "прилетов".Рыльск находится в 30 километрах от АЭС в Курчатове.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на месте удара работают все оперативные службы, в город выехали его заместители. Сам Хинштейн отправится в Рыльск из Москвы после заседания Госсовета.Всем пострадавшим семьям окажут помощь в полном объеме, подчеркнул врио губернатора.Минобороны ранее на этой неделе опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.

https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989574866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60