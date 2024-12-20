https://ria.ru/20241220/vsu-1990446607.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2024

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска утром в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:17:00+03:00

2024-12-20T16:17:00+03:00

2024-12-20T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представитель Следственного комитета РФ сообщил журналистам, что ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS. Корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк: две ракеты РСЗО", - подтвердили в СЦКК. Кроме того, по данным представительства, ВСУ в 12.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

https://ria.ru/20241220/sela-1990382677.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины