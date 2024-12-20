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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vsu-1990446607.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска утром в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:17:00+03:00
2024-12-20T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представитель Следственного комитета РФ сообщил журналистам, что ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS. Корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк: две ракеты РСЗО", - подтвердили в СЦКК. Кроме того, по данным представительства, ВСУ в 12.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.
https://ria.ru/20241220/sela-1990382677.html
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донецк, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представитель Следственного комитета РФ сообщил журналистам, что ВСУ в пятницу обстреляли Калининский район Донецка, на месте обнаружены, предположительно, фрагменты РСЗО HIMARS. Корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрелом были повреждены автошкола, офисные помещения и городская столовая.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк: две ракеты РСЗО", - подтвердили в СЦКК.
Кроме того, по данным представительства, ВСУ в 12.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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