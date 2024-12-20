В ВСУ заявили об отступлении к югу от Курахово
Группировка ВСУ "Хортица" заявила об отступлении к югу от Курахово
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Группировка ВСУ "Хортица" заявила об отходе с позиций к югу от города Курахово в Донбассе во избежание окружения российскими силами.
Украинское издание "Страна.ua" 16 декабря сообщало, что украинские войска на кураховском направлении попадают "из котла в котел" из-за приукрашенных докладов командования, которые боятся сообщать о реальной обстановке. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что до полного окружения группировки ВСУ южнее Курахова осталось менее километра.
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"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения", - утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Глава ДНР Денис Пушилин 18 декабря заявил в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города – дело времени.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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