ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии", - указывается в сводке.
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