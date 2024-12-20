https://ria.ru/20241220/vsu-1990373217.html

ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 20.12.2024

ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:38:00+03:00

2024-12-20T12:38:00+03:00

2024-12-20T12:41:00+03:00

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курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии", - указывается в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность