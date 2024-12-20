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ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 20.12.2024
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12:38 20.12.2024 (обновлено: 12:41 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/vsu-1990373217.html
ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 20.12.2024
ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:38:00+03:00
2024-12-20T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии", - указывается в сводке.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2675 солдат в зоне группировки "Север"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2675 военных и 9 танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2675 военнослужащих, девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker производства США, 68 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 26 орудий полевой артиллерии", - указывается в сводке.
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