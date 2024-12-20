https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома - РИА Новости, 20.12.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома
Жительница приграничья Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:30:00+03:00
2024-12-20T08:30:00+03:00
2024-12-20T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
большесолдатский район
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Жительница приграничья Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала РИА Новости, что в районе находиться опасно из-за регулярных атак украинских дронов, направленных на мирное население и жилые дома, которые ежедневно сгорают. В ходе прямой линии у президента России Владимира Путина, которая прошла в четверг, Зиборова поинтересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области, а также получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жилье. Сейчас женщина проживает в ПВР в Курске. Глава государства в ответ заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. "У нас есть погибшие из знакомых, которые едут туда, чтобы хотя бы что-то забрать из дома, и в итоге их атакует дрон-камикадзе. Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что ее дом еще относительно целый, однако жить в Большесолдатском районе опасно, несмотря на то что туда не заходили ВСУ, вся инфраструктура разрушена. "Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, там окна побиты, там животные бегают по дому бродячие, но тяжело осознавать, что ты в любую минуту... Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят - тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит - все больше и больше", - рассказала Зиборова. Женщина подчеркнула, что даже если получит сертификат, хочет остаться жить в Курской области. "Это моя Родина, мой родной край, я не могу его предать", - заключила она.
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1989961549.html
https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html
https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html
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курская область, большесолдатский район, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Большесолдатский район, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома
Жительница Курской области: ВСУ дронами атакуют мирное население и жилые дома
КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Жительница приграничья Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала РИА Новости, что в районе находиться опасно из-за регулярных атак украинских дронов, направленных на мирное население и жилые дома, которые ежедневно сгорают.
В ходе прямой линии у президента России Владимира Путина
, которая прошла в четверг, Зиборова поинтересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области
, а также получат ли жители Большесолдатского района
сертификаты на жилье. Сейчас женщина проживает в ПВР в Курске
. Глава государства в ответ заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины
с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья.
"У нас есть погибшие из знакомых, которые едут туда, чтобы хотя бы что-то забрать из дома, и в итоге их атакует дрон-камикадзе. Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что ее дом еще относительно целый, однако жить в Большесолдатском районе опасно, несмотря на то что туда не заходили ВСУ, вся инфраструктура разрушена.
"Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, там окна побиты, там животные бегают по дому бродячие, но тяжело осознавать, что ты в любую минуту... Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят - тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит - все больше и больше", - рассказала Зиборова.
Женщина подчеркнула, что даже если получит сертификат, хочет остаться жить в Курской области.
"Это моя Родина, мой родной край, я не могу его предать", - заключила она.