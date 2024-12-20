https://ria.ru/20241220/vsu-1990311445.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома - РИА Новости, 20.12.2024

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ жгут дронами дома

Жительница приграничья Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:30:00+03:00

2024-12-20T08:30:00+03:00

2024-12-20T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

большесолдатский район

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Жительница приграничья Курской области Татьяна Зиборова, попросившая президента России о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала РИА Новости, что в районе находиться опасно из-за регулярных атак украинских дронов, направленных на мирное население и жилые дома, которые ежедневно сгорают. В ходе прямой линии у президента России Владимира Путина, которая прошла в четверг, Зиборова поинтересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области, а также получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жилье. Сейчас женщина проживает в ПВР в Курске. Глава государства в ответ заверил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории области, а жителям региона будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. "У нас есть погибшие из знакомых, которые едут туда, чтобы хотя бы что-то забрать из дома, и в итоге их атакует дрон-камикадзе. Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что ее дом еще относительно целый, однако жить в Большесолдатском районе опасно, несмотря на то что туда не заходили ВСУ, вся инфраструктура разрушена. "Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, там окна побиты, там животные бегают по дому бродячие, но тяжело осознавать, что ты в любую минуту... Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят - тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит - все больше и больше", - рассказала Зиборова. Женщина подчеркнула, что даже если получит сертификат, хочет остаться жить в Курской области. "Это моя Родина, мой родной край, я не могу его предать", - заключила она.

https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1989961549.html

https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html

https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html

курская область

большесолдатский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, большесолдатский район, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность