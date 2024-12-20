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Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России - РИА Новости, 20.12.2024
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России
В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:41:00+03:00
2024-12-20T17:41:00+03:00
2024-12-20T17:41:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбеком Кенешовичем Боконтаевым, в ходе которой обсуждены вопросы укрепления партнерских отношений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Активно растет товарооборот между Смоленской областью и Кыргызстаном. За девять минувших месяцев его объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 30 миллионов долларов. Наши предприятия активно экспортируют в страну пищевую и сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и другие. Для дальнейшего развития экономического сотрудничества договорились организовать взаимные бизнес-миссии", – написал Анохин. Губернатор выразил уверенность, что встреча с Послом станет мощным импульсом для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений с Кыргызской Республикой.
https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России
Глава Смоленщины обсудил с послом Киргизии в РФ укрепление партнерских отношений