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Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России - РИА Новости, 20.12.2024
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Смоленская область
 
17:41 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vstrecha-1990484942.html
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России - РИА Новости, 20.12.2024
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России
В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:41:00+03:00
2024-12-20T17:41:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбеком Кенешовичем Боконтаевым, в ходе которой обсуждены вопросы укрепления партнерских отношений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Активно растет товарооборот между Смоленской областью и Кыргызстаном. За девять минувших месяцев его объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 30 миллионов долларов. Наши предприятия активно экспортируют в страну пищевую и сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и другие. Для дальнейшего развития экономического сотрудничества договорились организовать взаимные бизнес-миссии", – написал Анохин. Губернатор выразил уверенность, что встреча с Послом станет мощным импульсом для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений с Кыргызской Республикой.
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России

Глава Смоленщины обсудил с послом Киргизии в РФ укрепление партнерских отношений

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбеком Кенешовичем Боконтаевым, в ходе которой обсуждены вопросы укрепления партнерских отношений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Активно растет товарооборот между Смоленской областью и Кыргызстаном. За девять минувших месяцев его объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 30 миллионов долларов. Наши предприятия активно экспортируют в страну пищевую и сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и другие. Для дальнейшего развития экономического сотрудничества договорились организовать взаимные бизнес-миссии", – написал Анохин.
Губернатор выразил уверенность, что встреча с Послом станет мощным импульсом для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений с Кыргызской Республикой.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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