https://ria.ru/20241220/vstrecha-1990484942.html

Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России

Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России - РИА Новости, 20.12.2024

Губернатор Анохин встретился с послом Киргизии в России

В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:41:00+03:00

2024-12-20T17:41:00+03:00

2024-12-20T17:41:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В рамках расширения международного сотрудничества в пятницу прошла рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбеком Кенешовичем Боконтаевым, в ходе которой обсуждены вопросы укрепления партнерских отношений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Активно растет товарооборот между Смоленской областью и Кыргызстаном. За девять минувших месяцев его объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 30 миллионов долларов. Наши предприятия активно экспортируют в страну пищевую и сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и другие. Для дальнейшего развития экономического сотрудничества договорились организовать взаимные бизнес-миссии", – написал Анохин. Губернатор выразил уверенность, что встреча с Послом станет мощным импульсом для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений с Кыргызской Республикой.

https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин